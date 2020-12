Kunden können sich einen Zettel vom Baum nehmen, den Wunsch erfüllen und an der Kasse abgeben. Sozialarbeiter besuchen dann die Familien und überreichen die Geschenke.

„Wir sind dankbar, dass Karstadt eine zusätzliche Unterstützung für die Bedürftigen bietet“, sagt Thorsten Lohne, Vorstand der Wilhelm-Bröker-Stiftung. Die Stiftung hat sich die Förderung unverschuldet in Not geratener Bielefelder Familien und Einzelpersonen zur Aufgabe gemacht.

„Sie beruht auf einem Testament der Eheleute Wilhelm und Wilhelmine Bröker“, erklärt Lohne. Wilhelm Bröker unterhielt als einer der drei Gründungsgesellschafter die ersten Lichtspielhäuser in Bielefeld. Mit seiner Frau bekam er 1893 einen Sohn, der 1921 bei einem Autounfall starb. Der frühe Tod ihres Sohnes und die Erblindung von Wilhelms Mutter sind die mutmaßlichen Gründe für die 1956 gegründete Stiftung. Seitdem konnten mehr als 7500 Bedürftige unterstützt werden.

Karstadt beteiligt sich nicht nur mit dem Verpacken der Geschenke: „Es ist uns wichtig, dass die Wünsche, die hier am Weihnachtsbaum hängen, erfüllt werden. Wenn der eine oder andere Wunschzettel bis zum 17. Dezember am Baum hängen bleibt, wird Karstadt die restlichen Wünsche erfüllen“, versichert Eleonore Jennes, Geschäftsführerin von Karstadt in Bielefeld.