Leben im Haus geht weiter – trotz Großbaustelle

baumheide -

Mehr als 30 Jahre lang war sie das Gesicht des Freizeitzentrums (FZZ) Baumheide. Jetzt ist Gertrud Imorde-Holland in den Ruhestand gegangen. Gleichwohl kommt sie noch immer in „ihr“ FZZ, um ihrem Nachfolger Nils Bendrien, der am 1. September die Leitung übernommen hat, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen; zumal der Umbau und die Sanierung des Gebäudes noch im Gange sind.