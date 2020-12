Weitere Angaben sind bislang noch nicht bekannt. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt und wie alt der oder die Verstorbene war, darüber wird die Stadt mit ihrer täglichen Corona-Meldung im Laufe des Mittwoch informieren.

Außerdem werden 73 neue Coronainfektionen gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt damit um 11,4 auf 193,3. Seit Beginn der Pandemie wurden 5.302 Coronafälle nach bestätigten Laboruntersuchungen in Bielefeld registriert, 646 davon in den vergangenen sieben Tagen.

In Bielefeld gelten nach Angaben der Stadt 4.071 Menschen als genesen.

In Quarantäne befinden sich mehr als 1.700 Bielefelder.

In den Krankenhäusern der Stadt werden 124 Coronapatienten behandelt, 40 davon auf einer Intensivstation und 28 auch unter Beatmung (Stand Dienstag).

Deutschlandweit meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch 20.815 Neuinfektionen, 3.545 mehr als am Mittwoch der Vorwoche. Außerdem wird am Mittwoch ein neuer Höchstwert gemeldet: 590 Todesfälle an einem Tag in Deutschland.