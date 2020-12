Die kleine Gesteinskunde

Bielefeld -

André Lange­worth, CDU-Fraktionsmitglied in der Bezirksvertretung Mitte, hat genau hingeschaut: „Das Pflaster, das jetzt schon vor Sport Scheck verlegt ist, ist eher grau als beige.“ Wie es denn um die Steine stehe, die jetzt auf dem Jahnplatz gepflastert würden, wollte er am Dienstag in der Sitzung des Gremiums wissen. Schließlich hatte es auch Zweifel an der Qualität des neuen Pflasters gegeben (diese Zeitung berichtete).