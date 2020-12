Kriminalität in NRW stark gesunken

Mord und Totschlag: 2019 wurden 483 Fälle erfasst – wobei knapp zwei Drittel der Opfer überlebten. Im 20-Jahres-Vergleich schwanken die Zahlen zwischen 422 und 582 Fällen. Seit dem Jahr 2000 wurden für 7745 Ermittlungsverfahren Mordkommissionen gebildet. Die allermeisten Verdächtigen waren Männer.

Vermisste: Zum Stichtag 31. Dezember 2019 galten 1224 Menschen in NRW als vermisst. Zwischen 1. Januar 2000 und dem 31. Dezember 2019 wurden durch die Polizei in NRW 296.383 Vermisstenfälle bearbeitet.

Einbrüche:Die Zahl der gemeldeten Einbrüche lag 2019 mit 26.857 auf dem niedrigsten Stand seit 2000. Die Aufklärungsquote lag bei 15,5 Prozent – und damit im Mittelfeld der vergangenen Jahre. Die Polizei geht von einer hohen Dunkelziffer aus: So würden versuchte Einbrüche oft nicht gemeldet.

Sexualdelikte: 2019 zählten die Ermittler 15.174 Sexualdelikte. Die Zahlen über die Jahre schwanken, unter anderem wegen Gesetzesänderungen. Im Vergleich zu 2018 stiegen unter anderem die angezeigten Fälle von sexuellen Missbrauchs von Kindern und Verbreitung verbotener pornografischer Erzeugnisse an. Auch bei Sexualdelikten geht die Polizei von einer hohen Dunkelziffer aus.

Clankriminalität: Mit Stand Juni 2020 wurden der Statistik zufolge 1478 Strafverfahren gegen mutmaßliche Clanmitglieder geführt – wegen Rohheitsdelikten wie Gewalt, Raub oder Tötung, aber auch wegen Betrug, Diebstahl und Drogen gab es Hunderte Verfahren. Zwischen Juli 2018 und Juli 2019 gab es über 1250 Kontrollaktionen durch die Polizei mit 2058 Sicherstellungen und Beschlagnahmungen. Rund zwei Millionen Euro wurden 2019 abgeschöpft.

Rocker: Die Polizei führt laut Innenministerium aktuell 62 Verfahren. Viele wegen Drogen, Verstößen gegen das Waffengesetz, aber auch wegen Gewaltdelikten. 119 Polizeibeamte befassen sich schwerpunktmäßig mit Rocker-Kriminalität – etwa die Hälfte von ihnen in einer von 17 Ermittlungskommissionen. In NRW gibt es Bandidos, Freeway Rider’s, den Gremium-Club, Hells Angels, Outlaws und Brothers sowie diverse Unterstützer-Clubs. Alleine bei den Bandidos sind das laut Ministerium 25.

Zuwanderer: Die SPD-Fraktion fragte auch nach Zuwanderern, wozu in der Polizeistatistik Asylbewerber, Schutzberechtigte, Geduldete und andere Flüchtlinge gehören. 2019 lag ihr Anteil bei allen Verdächtigen bei 12,2 Prozent.

Intensivtäter: „Mehrfachtatverdächtige“ tauchen in der Statistik in 4,6 Prozent aller Fälle auf. Am häufigsten werden sie bei Diebstahl zu Wiederholungstätern.

Gewalt gegen Einsatzkräfte:2019 gab es rund 18.500 Attacken gegen Polizisten, 431 gegen Feuerwehrleute und 356 gegen sonstige Rettungskräfte. Die Tendenz ist seit Jahren steigend. Bei der Polizei verzeichnete die Statistik zwischen 2012 und 2019 einen Anstieg von über 38 Prozent.

Opfer:In der Statistik werden nicht zu allen strafbaren Handlungen Opferdaten erfasst. Auch so zählten die Ermittler im vergangenen Jahr mehr als 240.000 Opfer. Etwas weniger als in den drei Jahren davor.