Am Donnerstag 89 neue Coronafälle in Bielefeld

Bielefeld (WB/abe) -

Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Corona in Bielefeld steigt von 44 auf 48: Am Donnerstag meldet das Robert-Koch-Institut vier weitere Todesfälle. In dieser Woche sind in Bielefeld bislang fünf Menschen in Verbindung mit Covid-19 verstorben.