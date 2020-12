So soll der Sportunterricht auch weiter ausgesetzt werden. Nachdem die Stadt vom Schulministerium aufgefordert worden war, eine Sperrung der Hallen und Bäder wieder zurückzunehmen, weil sich die Stadt unzulässigerweise auf ihr Hausrecht berufen habe, hält sie dennoch an der Schließung fest. Die Stadt begründet sie jetzt – in Absprache mit dem Gesundheitsministerium – mit dem Infektionsschutzrecht. Die Sperrung gilt zunächst bis zum 10. Januar 2021, wird jetzt aber auf alle Jahrgangsstufen ausgeweitet.

Weil das Land die Entscheidung für den Präsenzunterricht aus Sicht der Stadt „sehr strikt“ verfolgt, plant die Stadt Bielefeld seit Anfang Dezember, eine Allgemeinverfügung zur Einhaltung von 1,5 Metern Mindestabstand im Unterricht zu erlassen. Zur Durchsetzung des Mindestabstands sollten Schulleitungen nach dieser Allgemeinverfügung alternative Unterrichtsformen (Wechsel- oder Hybridunterricht) wählen können. Da die Interessenlage in den Städten, insbesondere mit hohen Inzidenzzahlen vergleichbar ist, vernetzt sich Oberbürgermeister Clausen mit den Oberbürgermeistern der ähnlich betroffenen Städte Duisburg, Hamm, Solingen, Hagen und Herne.

Im Namen dieser Städte wurde von Bielefeld eine „Muster-Allgemeinverfügung“ an das Land übersandt, die es den Schulleitungen ermöglichen soll, alternative Unterrichtsformen zu wählen, wenn der Mindestabstand im Unterricht nicht gewahrt werden kann. Gleichzeitig wurde in der Allgemeinverfügung eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in einem Umkreis von 150 Metern um weiterführenden Schulen geregelt.

In einer weiteren Allgemeinverfügung sollen eine Maskenpflicht an Bus- und Bahnhaltestellen, die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken für Besucher von Einrichtungen für vulnerable Personen begründet, die Spielplatznutzung auf 16.30 Uhr begrenzt und ein Verkaufsverbot für offene alkoholische Getränke ab 16 Uhr im gesamten Stadtgebiet angeordnet werden.

Noch fehlt die Zustimmung des Landes. Sobald die vorliegt und die Situation es erfordert, sollen diese Verfügungen in Kraft gesetzt werden.

Die Allgemeinverfügung für Schulen soll wegen der bevorstehenden Weihnachtsferien aber nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht werden.