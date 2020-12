Gottesdienst in der Schüco-Arena abgesagt

Ursprünglich sollte es an Heiligabend einen großen Open-Air-Gottesdienst in der Schüco-Arena geben. Mit einem imposanten Posaunenchor, einer Predigt von Präses Annette Kurschus und Menschen aus Bethel, die die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept war bis ins Letzte ausgefeilt. Denn die Veranstalter wollten erreichen, an Weihnachten den Menschen nah zu sein, ohne sie zu gefährden. Doch die Verlängerung der Corona-Schutzverordnung erforderte ein schnelles Umplanen.

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen wir Menschen Mut und Hoffnung schenken“, sagt Bethels Vorstand Pastor Ulrich Pohl. Er hofft, dass der inklusiv gestaltete Gottesdienst vielen Menschen mit Behinderungen, alten Menschen und allen, die sich zuhause am sichersten fühlen, eine gute Möglichkeit gibt, Weihnachten besinnlich zu begehen. Im Online-Format werden die Zuschauerinnen und Zuschauer Heiligabend an vier Orten erleben können.

So wird Präses Annette Kurschus in der Betheler Zionskirche predigen. Arminias Präsident Hans-Jürgen Laufer wird zusammen mit Pastor Ulrich Pohl den Gottesdienst aus dem Stadion eröffnen. Die Liturgie wird aus der benachbarten Johanniskirche der Lydiagemeinde von Pfarrerin Dorothea Prüßner-Darkow und Pfarrer Christoph Steffen übertragen, ebenso der Abschluss des Gottesdienstes mit dem Segen durch Superintendent Christian Bald.

Nach dem Schlusschoral „O du fröhliche“ wird Oberbürgermeister Pit Clausen dann aus dem Rathaus zu hören sein. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Bläserinnen und Bläsern der Posaunenmission Bethel unter der Leitung von Joachim von Haebler und dem Posaunenchor Sudbrack unter der Leitung von Sonja Ramsbrock.

Der Gottesdienst wird Heiligabend ab 15 Uhr unter www.youtube.com/BethelVision gezeigt.