Seit Beginn der Pandemie im März sind in Bielefeld 48 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Am Mittwoch hatte die Stadt das Alter einer verstorbenen Frau mit 100 Jahren angegeben. Dies war ein Fehler in der Übermittlung vom Krankenhaus zum Gesundheitsamt. Die Verstorbene war 81 Jahre alt.

89 Neuinfektionen wurden der Stadt am Donnerstag gemeldet. Damit ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Bielefelder auf 5391 angestiegen. Aktuell infektiös sind 1136 Menschen, 27 mehr als am Mittwoch.

117 Bielefelder werden aktuell im Krankenhaus behandelt, 40 davon werden intensivmedizinisch betreut und 23 auch beatmet. 1816 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. 4207 Personen sind mittlerweile wieder genesen (+58).

Die Neuinfektionsrate der vergangenen sieben Tage ist auf 180,7 pro 100.000 Einwohner gesunken. Das entspricht 630 Neuinfizierten.

Einen Corona-Fall meldet die Katholische Kita Herz Jesu Bielefeld. Es wurden insgesamt 36 Kinder und 2 Mitarbeitende bis zum 17. Dezember unter Quarantäne gestellt. Zwei der drei Gruppen wurden geschlossen. Das örtliche und überörtliche Jugendamt wurden informiert. Die Eltern der betroffenen Kita-Kinder werden vom Gesundheitsamt über die Quarantäneregeln informiert. In den 3 Kita-Gruppen betreuen zehn Mitarbeitende insgesamt 66 Kinder.