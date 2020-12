Dass der Wert trotz des Teil-Lockdowns nicht sinke, „macht mir große Sorgen“, sagte Oberbürgermeister Pit Clausen. Handlungsbedarf sieht er auch an den Schulen mit 155.000 Schülern in Bielefeld, „die sich jeden Tag begegnen“, weshalb gerade hier weitere Regelungen erarbeitet würden.

So soll der Sport- und Schwimmunterricht auch weiterhin ausgesetzt werden, ab Montag sogar für alle Jahrgänge, nicht erst ab Klasse acht. Nachdem die Stadt vom Schulministerium aufgefordert worden war, eine Sperrung der Hallen und Bäder wieder zurückzunehmen, weil sich die Stadt unzulässigerweise auf ihr Hausrecht berufen habe, hält sie dennoch an der Schließung fest. Die Stadt begründet sie jetzt – in Absprache mit dem Gesundheitsministerium – mit dem Infektionsschutzrecht. Die Sperrung gilt zunächst bis zum 10. Januar 2021.

Zudem plant die Stadt eine Allgemeinverfügung, nach der im Schulunterricht 1,5 Meter Mindestabstand einzuhalten sind. Um das zu ermöglichen, sollen Schulleiter alternative Unterrichtsformen (Wechsel- oder Hybridunterricht) wählen können – für den Fall, dass der Platz im Gebäude nicht ausreicht, um Abstände einzuhalten.

Ebenfalls geplant ist eine „Bannmeile“ – so Clausen – rund um die Schulen: In einem Umkreis von 150 Metern um weiterführende Schulen gilt dann eine Maskenpflicht. Die Allgemeinverfügung für Schulen soll wegen der bevorstehenden Weihnachtsferien aber nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht werden – und sie soll nach den Ferien nur dann greifen, wenn die Lage angespannt bleibt: Sollte ein noch festzulegender niedrigerer Inzidenzwert („vielleicht 100 oder 150“) mehrere Tage lang nicht überschritten werden, soll die Verfügung „nicht scharfgeschaltet“ werden. Details dazu würden noch mit dem Land abgestimmt.

Geplant ist auch eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken für Besucher von Einrichtungen für vulnerable Personen (Alten- und Pflegeheime), ein Verbot der Spielplatznutzung nach 16.30 Uhr sowie ein Verkaufsverbot für offene alkoholische Getränke ab 16 Uhr im gesamten Stadtgebiet. „Das ist zum Beispiel der Glühwein am Café, bei dem Menschen eng beieinander stehen“, erläutert Clausen.

Der OB betont die enorme Belastung von Mitarbeitern in Krankenhäusern und Ämtern. „Da wird schon zu lange am Limit gearbeitet, ohne Licht am Ende des Tunnels“. Das sahen auch die Mitglieder des Rates so und bewilligten am Donnerstag 30 weitere Stellen für die Kontaktnachverfolgung sowie die Einstellung von zwei Ärzten, eines Hygienekontrolleurs und einer IT-Fachkraft für das Gesundheitsamt.

Gut 700.000 Euro kostet das die Stadtverwaltung, in deren Kasse die Corona-Krise bislang ein Loch von rund 80 Millionen Euro gerissen hat. Umso mehr freut sich Kämmerer Rainer Kaschel über die Nachricht aus Düsseldorf: Aus dem Topf von Bund und Land, mit dem Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern ausgeglichen werden, erhält Bielefeld 60 Millionen Euro.