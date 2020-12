Gefangene aus Bielefeld gestalten Krippe in Paderborn

Paderborn/Bielefeld -

Die Figur eines Inhaftierten, der Handschellen um seine Hände trägt, nimmt in diesem Jahr eine zentrale Rolle in der Krippe im Hohen Dom in Paderborn ein. Zwei Gefangene der JVA Bielefeld-Senne – eine 46-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann – haben die Krippen-Landschaft gestaltet