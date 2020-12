Zum 90. Geburtstag des heimischen Tierparks möchte Marco Rabeneick von der Citipost OWL Olderdissen unterstützen. „Pro Marke gehen 50 Cent als Spende an den Tierpark“, sagt er – zur Freude von Tierpark-Leiter Herbert Linnemann. „Eine schöne Idee. Außerdem wird der Tierpark so auch deutschlandweit bekannt.“ Zumal unter jedem Motiv der Schriftzug „90 Jahre Heimat-Tierpark Olderdissen“ prangt.

In Zehner-Bögen sind die Olderdissen-Briefmarken ab sofort online bei der Citipost zu bestellen. Mit den Marken können Standardbriefe, aber natürlich auch Gruß- und Weihnachtskarten frankiert und bundesweit verschickt werden. 78 Cent kostet jede Marke, darauf werden 50 Cent als Spende geschlagen. Mithin kostet der Bogen 12,80 Euro.

Eingeworfen werden können Brief oder Karte in die blauen Briefkästen der Citipost. Wo sie sich befinden, ist der Homepage zu entnehmen. „Einer ist zum Beispiel nahe Tourist-Info und Bürgerberatung am Neuen Rathaus und ein anderer im Loom“, sagt Rabeneick.

150 Bögen hat er als „Versuchsballon“ drucken lassen, er geht davon aus, dass die Nachfrage aber größer sein wird. Schließlich sind Tiermotive beliebt.

Eine einmalige Aktion sollen die Briefmarken für den Tierpark nicht sein, Rabeneick möchte dauerhaft unterstützen. Der Vertrieb soll – wenn es denn wieder möglich ist – auch im Tierpark erfolgen (vielleicht gar gemeinsam mit Postkarten?) oder künftig auch in Servicepoints der Citipost.