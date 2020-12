Die große Sorge vor einem zweiten Black Friday

Auch die Nachricht über die beabsichtigte Verschärfung der Kontaktbeschränkungen ebenfalls noch vor Weihnachten verbreitete sich am Freitag in der Stadt so blitzartig wie das Virus selbst. Insbesondere im Hotspot Bielefeld mit 600 Neuinfektionen in dieser Woche, bis Freitag neun Todesfällen und 52 Corona-Toten seit Beginn der Pandemie lässt das Infektionsgeschehen offenbar keinen anderen Weg zu – so hart es für Betroffene sein mag.

Laschet, Söder und Spahn – sie überschlugen sich am Freitag förmlich mit ihren Forderungen. Deren Botschaft: Der harte Lockdown muss kommen und zwar so schnell wie möglich. Den Eltern wurde nahegelegt, ihre Kinder in diesem Jahr gar nicht mehr in die Kita zu bringen. Bereits ab Montag ist die Schulpflicht abgeschafft. In der Innenstadt sind Lockdown-Verhältnisse wie im Frühjahr mit geschlossenen Geschäften nur noch eine Frage der Zeit.

So notwendig die Maßnahme ist, die Folgen für Bielefeld wären enorm: Bereits am Freitag waren die ersten Hamsterkäufer unterwegs. Viele Menschen haben die große Sorge, Weihnachtsgeschenke nicht mehr rechtzeitig kaufen zu können. Somit droht in Bielefeld an diesem Samstag erstmals ein zweiter Black Friday. Die Stadt könnte „proppevoll“ werden – mit allen Folgen für das weitere Infektionsgeschehen.

Wenn größere Tests erforderlich werden, finden diese ab Januar im ehemaligen Naafi-Supermarkt am Jagdweg in Stieghorst statt.

Die am Freitag als verstorben gemeldeten Menschen sind zwei Männer im Alter von 57 und 91 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 82 und 92 Jahren. Die Virussituation in Bielefeld ist dem Gesundheitsamt teilweise aus den Händen geglitten. Die Infektionsketten können nicht mehr konsequent unterbrochen, die Quarantänefälle nur noch unvollständig erfasst werden.

600 Neuinfektionen pro Woche haben in den Notaufnahmen der Krankenhäuser den Ausnahmezustand herbeigeführt. 120 Menschen müssen in den Bielefelder Krankenhäusern behandelt werden, 38 davon werden intensivmedizinisch betreut und 20 auch beatmet.

An den meisten Bielefelder Schulen herrscht der Ausnahmezustand: weil Lehrer und/oder Schüler corona- oder quarantänebedingt fehlen und sich der Unterrichtsbetrieb in Hybridform nur schwer planen lässt. Nach Angaben der Stadt befinden sich 767 Schüler und 75 Lehrer in Quarantäne. Von den 110 Bielefelder Schulen sind aktuell mehr als ein Drittel von Coronafällen betroffen.Grundschulen: Grundschule Milse, Stiftsschule, Grundschule am Waldschlösschen, Grundschule Altenhagen, Georg-Müller-Schule Grundschule, Queller Schule, Grundschule Brake, Grundschule Stieghorst, Volkeningschule. Hauptschulen: Baumheideschule. Realschulen: Bosse Schule, Realschule Senne, Realschule Heepen. Gesamtschulen: Martin-Niemöller-Gesamtschule, Murnau-Gesamtschule. Gymnasien: Gymnasium am Waldhof, Max-Planck-Gymnasium, Helmholtz-Gymnasium, Hans-Ehrenberg-Schule, Ceciliengymnasium. Berufskollegs: BAJ, Pflegeschule Johanneswerk, Maria-Stemme-Berufskolleg, Rudolf-Rempel-Berufskolleg, Carl-Severing-Berufskolleg, Berufskolleg Senne, AWO-Berufskolleg, Oberstufen-Kolleg, Westfalen-Kolleg.Förderschulen: Albatros-Schule, Sonnenhellweg-Schule.

Kommentar

Drei Botschaften sind wichtig. Die erste lautet: Der Lockdown muss so schnell wie möglich kommen. Sonst wird das Infektionsgeschehen weiter zunehmen, sonst wird es bedrohlich knapp auf den Intensivstationen, sonst wird es weitere Tote geben.

Die zweite Botschaft: Soweit Eltern es ermöglichen können, sollten ihre Kinder nicht mehr in die Kita oder in die Schule gehen. Sonst könnte das für Weihnachten böse Folgen haben. Sonst könnte es möglicherweise das letzte Fest für manch ältere Menschen werden.

Uns wird seit Tagen erzählt, es gäbe keine Cluster. Stimmt aber nicht! An mindestens 30 von 100 Bielefelder Schulen gibt es Coronafälle. Die Schulbusse sind tagtäglich überfüllt. Die Jüngeren haben meist schwache Krankheitsverläufe, aber die älteren eben nicht.

Trotzdem kommt das, was gerade passiert, einem kommunikativen Desaster gleich, womit wir bei der dritten Botschaft wären: Warum bitte, liebe Politiker, kommt der Lockdown so spät und erfolgt so kurzfristig? André Best