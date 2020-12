Zwei weitere Tote am Samstag

114 Neuinfektionen in Bielefeld

Bielefeld (WB/abe) -

In Bielefeld sind weitere zwei Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das hat das Robert-Koch-Institut an diesem Samstag mitgeteilt. 54 Tote starben bislang laut RKI-Angaben im Zusammenhang mit dem Virus in Bielefeld.