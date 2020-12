Da sich nur etwa ein Dutzend Autos dem von einigen Elektrofahrzeugen angeführten Korso anschlossen, gab es keine Verkehrsprobleme auf der Schnellstraße.

Am Samstag um 13.45 Uhr hatten sich die Teilnehmer des Korsos an der Straße An der Pottenau getroffen. Von dort ging es dann eskortiert von der Polizei durch den OWL-Tunnel bis zur A33 und wieder zurück, bevor sich die Teilnehmer zur Kundgebung auf dem Rathausplatz trafen.

Mit dem Autokorso wollten die Initiatoren auf die Verkehrssituation auf dem OWD aufmerksam machen. Dort soll durchgehend Tempo 60 gelten, fordern der VCD und eine Anwohnerinitiative bereits seit längerem. „Die Fahrt auf der gesamten Strecke dauert bei dieser Geschwindigkeit nur eine Minute länger“, sagt Bernd Küffner vom VCD.

Außerdem spare das Tempolimit Energie, verbessere den Verkehrsfluss und verhindere damit Staus und bringe darüber hinaus mehr Sicherheit. Im vergangenen Jahr habe es 37 Unfälle auf dem OWD gegeben. Darüber hinaus reduziere eine Beschränkung auf Tempo 60 den Lärm erheblich, nämlich um 3,8 Dezibel. „So viel wie bei einer Halbierung des Verkehrs“, so Martin Schmelz.

Korso und Kundgebung standen unter dem Motto „Fünf Jahre Pariser Klimaabkommen“. Auch in Bielefeld müsse der öffentliche Verkehr mit Bussen und Bahnen ausgebaut werden. Der Jahnplatztunnel als Engpass verhindere jedoch eine Taktverdichtung auf den Stadtbahnlinien. „Eine zusätzliche oberirdische Stadtbahnführung über den Jahnplatz muss jetzt beschlossen werden“, erklärte Martin Schmelz.

Außerdem forderte Schmelz, zahlreiche Parkplätze in der Innenstadt in Car-Sharing-Parkplätze umzuwandeln und eine weitgehende Tempobegrenzung auf 30 Stundenkilometer.