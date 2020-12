Baby erblindet nach Fehlbehandlung

Vor zwölf Jahren hatte die Mutter (38) schon einmal ein Frühchen in Bielefeld-Bethel zur Welt gebracht. „Das Krankenhaus hat ja einen guten Ruf, und wir waren wirklich zufrieden mit den Ärzten und Schwestern.“ Deshalb war es für sie keine Frage, dort auch das nächste Kind zu entbinden. Als im Oktober 2013 in der 25. Schwangerschaftswoche die Fruchtblase platze, wurde die Mutter mit einem Rettungswagen nach Bielefeld gebracht. Sina kam mit 560 Gramm zur Welt – ein extremes Frühchen. Zu den vielen Komplikationen, die mit der Unreife eines Säuglings einhergehen können, gehört die sogenannte Retinopa­thia praematurorum (ROP) – eine Erkrankung der Netzhaut Frühgeborener.

Während jeder Schwangerschaft wird die Netzhaut des Ungeborenen nur mit wenig Sauerstoff versorgt. Das regt die Bildung von Blutgefäßen an, die dann bis zur Geburt abgeschlossen sein sollte. Weil Frühchen nach der Geburt beatmet werden müssen, kommt es zu einem Sauerstoffüberschuss. Die Weiterbildung der Adern im Auge stockt, doch nach einigen Wochen kann es zu einer gefährlichen, unkontrollierten Gefäßbildung kommen, die dann zu einer Netzhautablösung führt.

Weil das bekannt ist, lässt man Frühchen im Wochenrhythmus von Augenärzten kontrollieren. Manchmal kommt es zu einer Spontanheilung der ROP, manchmal muss das Auge mit einem Laser oder einem Medikament behandelt werden. Weil die Kinderklinik Bethel keine eigenen Augenärzte hat, beauftragt sie externe Mediziner mit der Untersuchung, sogenannte Konsiliarärzte. Die Mutter: „Nachdem unsere Tochter am 10. Dezember 2013 untersucht worden war und man keine ROP festgestellt hatte, schaute sich in den folgenden Wochen kein Augenarzt mehr unser Kind an.“ Erst drei Wochen später, am 3. Januar, wurde das Baby wieder untersucht – und diesmal wurde eine fortgeschrittene Rethinopathie mit Blutungen in den Augen festgestellt. „Unsere Tochter, die ja noch im Inkubator lag, wurde mit einem Notarztwagen in die Uni-Augenklinik nach Münster gebracht. Der Professor dort schrie meinen Mann und mich an und wollte wissen, warum wir erst jetzt gekommen seien. Er meinte, er werde sein Möglichstes tun, aber es sehe nicht gut aus.“

Trotz Laserbehandlung konnte das linke Auge nicht mehr gerettet werden. Beim rechten Auge setzten die Ärzte auf eine damals noch neue Medikamententherapie und konnten damit zumindest 20 Prozent Sehkraft erhalten. Doch das ist so gut wie nichts. Die Mutter: „Wenn unsere Tochter schemenhaft erkennt, dass ein Mensch auf sie zuläuft, hat sie Angst vor einem Zusammenstoß und kniet sich hin. Auch beim Essen erkennt sie nicht, was vor ihr steht.“ Bis heute ist Sina 13 Mal operiert worden, fünf Mal allein an den Augen.

Vor dem Landgericht Bielefeld verklagten die Eltern im Namen ihrer Tochter das Krankenhaus und die Augenarzt-Gemeinschaftspraxis auf Schmerzensgeld und Schadensersatz. Ihr Anwalt Dirk De Boer: „Dabei ging es zunächst nicht um eine Summe, sondern erst einmal um die Feststellung der Schuld.“ Die sah das Landgericht bei beiden Beklagten. Die Kinderklinik habe nicht kontrolliert, ob die wöchentlichen Augenuntersuchungen durchgeführt worden seien, und die Augenärzte hätten fahrlässig ihre Überwachungspflicht verletzt. Auch ein konsiliarisch tätiger Augenarzt dürfe sich in kritischen Fällen wie diesem nicht darauf verlassen, dass das Krankenhaus neue Termine vereinbare, sondern sei selbst für die Kon­trollen verantwortlich.

Die Kinderklinik akzeptierte das Urteil, die Augenärzte nicht. Sie gingen in Berufung, und das Oberlandesgericht in Hamm folgte ihrer Argumentation. Es entschied jetzt, dass die Augenärzte nicht verpflichtet gewesen seien, nach Ausbleiben der Anforderung durch das Krankenhaus selbst tätig zu werden. Die Behandlungsverantwortung habe allein bei der Kinderklinik gelegen.

Anwalt De Boer: „Wir finden durchaus, dass Konsiliarärzte in kritischen Fällen eine besondere Verantwortung haben. Deshalb haben wir beim Bundesgerichtshof die Zulassung der Revision beantragt.“ Das Ziel, dass dem Kind Schmerzensgeld und Schadensersatz gezahlt werden müsse, habe man aber mit dem Landgerichtsurteil erreicht. „Jetzt geht es um die Höhe. Weil wir nicht wissen, wie sich das Leben des Mädchens entwickeln wird, fordern wir erstmal ein Teilschmerzensgeld, nämlich 250.000 Euro.“ Das wolle die Haftpflichtversicherung aber nicht zahlen. „Die Allianz bezweifelt, dass die Erblindung allein auf die fehlenden Kontrollen zurückzuführen ist. Deshalb muss die Familie möglicherweise noch einen Prozess führen.“