Wie häufig ist die Zahl der Neuinfektionen am Montag geringer. Das liegt daran, weil am Wochenende im Vergleich zu Werktagen weniger Laboruntersuchungen gemacht werden.

Am Montag werden in Bielefeld 53 neue Coronainfektionen registriert. Der Inzidenzwert sinkt nach Angaben der Stadt Bielefeld um 2,7 auf 176,5. Das entspricht 590 Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 5.747 Coronafälle in Bielefeld ermittelt worden.

Nach der gerundeten Schätzung des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) gelten 3.300 Bielefelder als genesen (+100). Aktuell infektiös sind (geschätzt) 2.300 Personen (-100).

Zahlen zur Quarantäne werden aktuell nicht erfasst. Hier der Link zu den Regeln Quarantäneregeln https://www.bielefeld.de/de/covi/qu/

Aktuelle Krankenhauszahlen liegen der Stadt Bielefeld am Montag nicht vor. Am Sonntag wurden 113 Coronapatienten behandelt, 36 davon auf einer Intensivstation und 24 auch unter Beatmung.

Deutschlandweit meldet das Robert-Koch-Institut am Montag 16.362 Neuinfektionen, 4.030 mehr als am Montag der Vorwoche.