Balanceakt im Trampolinpark

„Wir würden den Leuten ja gerne den Spaß nach Hause bringen, aber wir können schlecht ein Trampolin liefern“, sagt Bielefelds Superfly-Betriebsleiter Philipp Buiwitt (29).

Seit März befinden sich die sieben Festangestellten in Kurzarbeit. Hinzu kommen etwa 40 Aushilfen, die nicht beschäftigt werden können. „Für die tut es mir besonders leid, denn sie bekommen ja null Euro, solange wir nicht öffnen dürfen“, betont Buiwitt.

„Der Betrieb von Freizeitparks, Indoor-Spielplätzen und ähnlichen Einrichtungen für Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen) ist untersagt“, heißt es in der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Null Umsatz hat demnach also das Superfly-Unternehmen, das insgesamt elf Trampolinparks in Deutschland betreibt. „Das ist natürlich großer Mist, aber wir können es ja nicht ändern, sondern müssen es so akzeptieren, wie es ist. Und das tun wir auch“, sagt Buiwitt.

Es ist ein Balanceakt: Der Umsatzverlust durch die Pandemie liege im „hohen sechsstelligen Bereich“, die Geschäftsführung des Unternehmens habe die Novemberhilfe des Bundes beantragt. „Existenz bedrohend“ sei die Lage aber (noch) nicht.

Die erneute Zwangsschließung des Indoor-Parks mit einer Gesamtfläche von 3000 Quadratmetern sei immerhin genutzt worden, „um ein bisschen umzubauen“. Ansonsten ruht der Betrieb. Ein Pop-Up-Store einen Tag vor Nikolaus, in dem Besucher im Park Gutscheine oder Geschenkeboxen erwerben konnten, floppte. Buiwitt: „Aber da konnten wir wenigstens mal wieder ein paar Stunden arbeiten.“

Wann dies für die Bielefelder Superfly-Crew wieder in vollem Umfang möglich sein wird, steht in den Sternen. Zunächst einmal ist der Park bis zum 10. Januar 2021 geschlossen. Alles weitere hängt vom Verlauf der Pandemie ab. „Unser Konzept steht. Wenn wir dürfen, sind wir bereit und können morgen wieder aufmachen. Wir möchten den Leuten die Chance geben, Spaß zu haben und Sport zu treiben“, betont Philipp Buiwitt.

Zwei Millionen Euro hat das Unternehmen nach eigenen Angaben in die Indoor-Anlage im Sportland Dornberg investiert. Nach der Eröffnung am 22. August 2019 sei der Park gut angenommen worden. „Im November 2019 hatten wir etwa 10.000 Besucher. Das war der bislang stärkste Monat“, berichtet Buiwitt. Dann kam der erste Lockdown, der eine fast dreimonatige Schließung der Anlage (17. März bis 10. Juni) zur Folge hatte. In dieser Zeit wurde ein Sicherheits- und Hygienekonzept erarbeitet. Statt 130 durften seitdem nur noch 60 bis 80 Gäste zeitgleich in den Park.

Seit dem 2. November ruht der Betrieb nun wieder. Philipp Buiwitt richtet einen Appell an alle, die den Trampolinpark trotz geschlossener Türen ein wenig unterstützen möchten: „Ein Gutschein fürs Jahr 2021 ist doch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Die Gutscheine können online über unsere Homepage bestellt werden.“