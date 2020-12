Bundesweit werden an diesem Dienstag vergleichsweise „nur“ 14.432 Neuinfektionen gemeldet. In Bielefeld bleiben die Zahlen aber hoch. Am Dienstag kommen 111 neue Infektionen hinzu. Der Inzidenzwert steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts somit um 10,8 auf 187,3. Seit Beginn der Pandemie sind nunmehr 5.858 Coronafälle in Bielefeld festgestellt worden, 626 davon in den vergangenen sieben Tagen.

Nach der gerundeten Schätzung des Landeszentrum Gesundheit NRW gelten 3.300 Bielefelder als genesen.

Zahlen zur Quarantäne werden aktuell nicht erfasst. Die Quarantäneregeln sind hier zusammengefasst.

In den Krankenhäusern werden mit Stand von Sonntag 113 Coronapatienten behandelt, 36 davon auf einer Intensivstation und 24 auch unter Beatmung.