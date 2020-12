Mit Faden und Faltung Automaten geplündert

Eigentlich sollte ihnen an diesem Donnerstag vor dem Landgericht Detmold der Prozess wegen gewerbsmäßigen schweren Diebstahls gemacht werden. Wegen des Corona-Lockdowns wird der Prozess aber in das neue Jahr verschoben.

Die Staatsanwaltschaft legt den beiden Angeklagten – der Löhner ist deutscher, der Bielefelder türkischer Staatsangehöriger – zur Last, sie hätten sich zu einer Bande zwecks Begehung von Straftaten zusammengeschlossen. Ab November 2019 sollen sie sich darauf spezialisiert haben, mit manipulierten Geldscheinen Zigaretten und Wechselgeld aus den Automaten zu erbeuten.

Ihre Masche: Sie falteten jeweils einen Zehn- oder 20-Euro-Schein nach einem speziellen Muster, befestigten so einen Faden an der Banknote und schoben sie in den Geldschlitz der Automaten ein, so dass dieser ein ordnungsgemäßes Zahlungsmittel registrierte. Entsprechend warf der Automat die Zigaretten und das Wechselgeld aus. Anschließend zogen die Täter den Schein an dem Faden wieder aus dem Geldschlitz heraus.

Insgesamt soll das Duo bis zur Festnahme am 20. Januar dieses Jahres mehr als 150 Mal Zigarettenautomaten in ganz Ostwestfalen-Lippe, aber auch im südlichen Niedersachsen entleert haben. Der Schaden (erbeutete Zigaretten und Wechselgeld) beläuft sich laut Anklageschrift auf etwa 12.000 Euro.

„Auch Taten in Herford werden ihnen zur Last gelegt“, erklärt Richter Dr. Wolfram Wormuth, Sprecher des Landgerichts Detmold. Unter anderem sollen sie vier Mal einen Zigarettenautomaten an der Radewiger Straße heimgesucht, dabei mal 20, mal 50, mal 70 Euro erbeutet haben.

Durch Handy-Überwachung und Observation war die Polizei den Männern auf die Schliche gekommen. Am 20. Januar waren sie festgenommen und in Untersuchungshaft geschickt, daraus Anfang Februar aber wieder entlassen worden. „Sie hatten damals ein Teilgeständnis abgelegt“, sagt Rechtsanwalt Dr. Tobias Diedrich, der den Mann aus Löhne vertritt.