Vom 16. Dezember bis zum 10. Januar soll es demnach keine Präsenz-Gottesdienste mehr geben – weder in der Kirche noch davor. Eine Sprecherin des Landeskirchenamts in Bielefeld bestätigte auf Anfrage lediglich, dass es eine Mail an die Pfarrerinnen und Pfarrer der etwa 490 Kirchengemeinden in den 27 Kirchenkreisen der Evangelischen Kirche von Westfalen gebe. Zum Inhalt der Mail wollte sie sich nicht äußern. Es sei vorgesehen, dass Präses Annette Kurschus sich dazu am Dienstagabend in der „Aktuellen Stunde“ des WDR-Fernsehens äußern wolle.

Superintendent Olaf Reinmuth Foto: Hartmut Horstmann

„Wir erleben eine Situation, wie es sie zu Ostern schon einmal gab. Wir werden über das Internet Gottesdienste im Livestream präsentieren“, kündigt Reinmuth an. Er werde den Gemeinden im Kirchenkreis Herford empfehlen, zwar auf Präsenz-Gottesdienste zu verzichten, aber die Kirchen für seelsorgerische Tätigkeiten dennoch offen zu halten. Landrat Jürgen Müller soll angesichts des Infektionsgeschehens erleichtert gewesen sein, dass die Gemeinden auf Präsenz-Gottesdienst verzichten wollen.