Darüber hinaus setzen die Bühnen und Orchester den Beschluss der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten mit dem bundesweiten Grundsatz “Wir bleiben zuhause“ um und schließen ihre Häuser vom 16. Dezember 2020 bis zum 10. Januar 2021 auch für den Probenbetrieb. Hierzu wird die bereits eingeführte Kurzarbeit ausgedehnt.

Die Theater- und Konzertkasse bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch ist das Team weiterhin erreichbar: bis zum 18. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr, am 19. Dezember von 10 bis 13 Uhr und ab dem 22. Dezember dienstags bis samstags von 10 bis 12 Uhr. An den Feiertagen sowie an Silvester ist die Telefon-Hotline nicht besetzt.

Die Schließung betrifft auch das Neujahrskonzert der Bielefelder Philharmoniker. Um diese Traditionsveranstaltung in diesem herausfordernden Winter erlebbar zu machen, war geplant, das Neujahrskonzert online zu präsentieren. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Pandemie kann diese Planung leider nicht umgesetzt werden. “In dieser besonderen Situation halten wir es für richtig und wichtig, dem Appell der Kontaktreduzierung in jeder Beziehung nachzukommen, vor allem, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen“, sagt Intendant Michael Heicks.

Das Theater Bielefeld und die Bielefelder Philharmoniker bleiben weiterhin präsent: So ist das Orchester aktuell mit musikalischen Grüßen an den Adventssonntagen auf Radio Bielefeld zu hören.

Am vierten Advent können sich die Zuhörer des Lokalradios sowie alle Follower der Social Media-Kanäle der Bühnen und Orchester auf das German Carol Festival von James Christensen freuen – ein Medley aus verschiedenen traditionellen Weihnachtsliedern.

Außerdem wird Radio Bielefeld den Video-Stream des Weihnachtsstücks „Der Räuber Hotzenplotz“ noch vor Weihnachten ein weiteres Mal für 48 Stunden freischalten. Der genaue Termin wird über Radio Bielefeld und die Internetseiten der Bühnen und Orchester bekannt gegeben.