Die Pastorentochter

Privatsphäre? Gleich null. „Alle reden über alles mit. Jeder wacht über jeden“, sagt die 67-Jährige, die in den 1950er und 60er Jahren als jüngstes von drei Kindern in einem Pfarrhaus in Hildesheim sowie dessen ländlicher Umgebung aufwuchs.

Mit gemischten Gefühlen, aber unterm Strich durchweg positiv schaut Elisabeth Lasche jetzt in ihrer Autobiografie „Zeit zur Neige“ auf ihre Kindheit und Jugend. Ihr Buch erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr ist es ein episodenhaftes Erzählen, das in der Summe jedoch ein Gefühl für ein spezifisches Leben als Pastorentochter entstehen lässt und zugleich eine Hommage an die Eltern darstellt.

Die ewig gleichen Sonntage, das Singen im Chor, der große Obstgarten und die Blumenwiese hinterm Pfarrhaus, der Tod des Vaters als die Geschwister schon erwachsen sind – all dies lässt Elisabeth Lasche vor dem inneren Auge des Lesers erstehen. Das Erzählen im Präsens sorgt für Gegenwärtigkeit und der lakonische Erzählstil wird mittels ironischer Einsprengsel immer wieder durchbrochen, so dass man Schmunzeln darf.

Mit 18 Jahren erlebt Elisabeth Lasche als Austauschschülerin in Kalifornien eine abrupte Ablösung aus ihrem gewohnten Umfeld. Warm wird sie mit dem American Way of Life zwar nicht und die Highschool mit einem Anteil von nur zehn Prozent an weißen Schülern wird zu einer Herausforderung. „Dennoch habe ich damals meine Liebe zur Kunst entdeckt und beschlossen: ‚Ich will Künstlerin werden‘“, erzählt Elisabeth Lasche, die im Anschluss an ihr Amerika-Jahr Visuelle Kommunikation an der FH Mainz studierte und in Bielefeld als freischaffende Künstlerin lebt.

Nach „Mit beiden Beinen fest in der Luft“ (2011) und „Stubenflieger“ (2017) ist „Zeit zur Neige“ ihr drittes Buch. Der Titel ist einem Gedicht der Bielefelder Autorin Antje Doßmann entliehen. Es ist in dem Buch abgedruckt und trennt den „Pfarrhaus-Teil“ vom „Amerika-Teil“. Inhaltlich behandelt das Gedicht das Thema Abschied und Vergänglichkeit. „Ich sehe darin aber auch eine Wertschätzung von Leben“, sagt Elisabeth Lasche.

Beide Welten prägten das Denken der Künstlerin und Autorin in Bezug auf Natur, Politik und Kunst. Die Liebe zur üppig wuchernden Natur und zu Blumenwiesen verdankt sie der Wiese hinterm Pfarrhaus. „Geblieben ist eine Sehnsucht danach, die ich auch in meinen Bildern verarbeite“, verdeutlicht Elisabeth Lasche. Ein kleiner Streifen Grün – es handelt sich um einen Ausschnitt eines ihrer großformatigen Gemälde – ziert dann auch das Buchcover der im Kunstsinn-Verlag erschienenen Autobiografie.

Parallel erscheint ein kleiner Erzählband über ihre Mutter Ilse. Den Anstoß, die Lebensgeschichte ihrer Mutter aufzuschreiben, gab im Jahr 2014 ein Neffe von Elisabeth Lasche, der seine Bachelor-Arbeit über die Haltung eines evangelischen Gemeindepfarrers im Nationalsozialismus am Beispiel seines eigenen Urgroßvaters schrieb. „Er animierte mich dazu, eine Geschichte über meine Mutter zu schreiben. Fotoalben und Erzählungen aus dem Familienkreis fügen ein Bild zusammen“, sagt die Autorin.

„Ilse“ ist der erste Band einer Reihe von Lebensgeschichten, die unter dem Titel „Edition Viva“ künftig im Kunstsinn Verlag erscheinen sollen. Beide Bücher wären normalerweise im Buchhandel erhältlich. Da dieser aktuell geschlossen ist, können die Bücher auch direkt über den Eigensinn Verlag in Bielefeld bezogen werden unter der E-Mail: mail@kunstsinn.info