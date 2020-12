Stadt schränkt Publikumsverkehr ein

.

Terminvereinbarung: Persönliche Kontakte zu den Ämtern erfolgen nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung. Beratungen oder bestimmte Anliegen sollen möglichst per Telefon, durch Online-Dienste oder E-Mail erledigt werden.

Zugangskontrollen Neues Rathaus: Das Neue Rathaus kann nur über zwei Eingänge betreten werden: Geöffnet sind der Haupteingang 1 zum Neuen Rathaus sowie der Eingang 2 zur Bürgerberatung. An den Eingängen kontrolliert Sicherheitspersonal den Nachweis eines Termins (zum Beispiel nach Vorlage einer E-Mail, Angabe des Ansprechpartners). Gleichzeitig reguliert der Sicherheitsdienst auch den Besucherstrom. Ein barrierefreier Zugang ist weiterhin möglich.

Regeln in den weiteren Verwaltungsgebäuden:Wie auch schon beim ersten Lockdown werden an folgenden Standorten Sicherheitskräfte eingesetzt, die den Einlass kontrollieren und vereinbarte Termine prüfen: an der Kfz-Zulassungsstelle, am Ordnungsamt im Ravensberger Park, im Haus der Gesundheit und in den Bezirksämtern Jöllenbeck, Brackwede und Heepen. In den übrigen städtischen Verwaltungsgebäuden werden die Zugänge für persönliche Vorsprachen im Ermessen der Ämter vor Ort geregelt.

Zentrale Rufnummern: Telefonisch ist die Stadtverwaltung über zentrale Rufnummern zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Für Terminvereinbarungen in der Bürgerberatung, im Standesamt (Geburten/Sterbefälle und der Ausländerbehörde kann auch die Online-Terminvergabe unter www.bielefeld.de genutzt werden.

Betriebsferienregelung:Außerdem macht die Stadt Bielefeld vom 24. Dezember bis 3. Januar Betriebsferien. Für dringend notwendige Angelegenheiten hat die Stadtverwaltung innerhalb dieses Zeitraums für einige Bereiche Notdienste eingerichtet: Sozialamt, Jugendamt, Standesamt (Beurkundung von Sterbefällen), Bürgerberatung (Ausstellung von kurzfristig benötigten Personaldokumenten). Für weitere Informationen können sich die Bürgerinnen und Bürger am 28., 29. und 30. Dezember jeweils in der Zeit von 7.30 bis 18 Uhr zunächst telefonisch unter 0521/51-0 an das Bürger-Service-Center wenden und erhalten weitere Informationen.

Stadtbibliothek und Stadtarchiv: Die Stadtbibliothek am Neumarkt, alle acht Stadtteilbibliotheken, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek (LgB) sind bis Sonntag, 10. Januar, einschließlich geschlossen. Telefonisch ist die Bibliothek unter Telefon 0521/515000 erreichbar, Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek (nicht vom 28. bis 30. Dezember) unter 0521/512471 oder 512469.

Wertstoffhöfe: Die Wertstoffhöfe bleiben zunächst wie gewohnt geöffnet.