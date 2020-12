Am Dienstag waren in Bielefeld vier Tote im Zusammenhang gemeldet worden. Es handelte sich um eine 70-jährige Frau sowie drei Männer im Alter von 69, 75 und 84 Jahren.

Außerdem gibt es in Bielefeld 100 neue Coronainfektionen. Der Inzidenzwert steigt den Angaben des Robert-Koch-Instituts um 7,5 auf 194,8. Seit Beginn der Pandemie sind 5.958 Coronafälle in Bielefeld nach Labortests ermittelt worden, 651 davon in den vergangenen sieben Tagen.

Nach der gerundeten Schätzung des Landeszentrum Gesundheit NRW gelten 3.300 Bielefelder als genesen.

Zahlen zur Quarantäne werden aktuell nicht erfasst. Die Quarantäneregeln sind hier zusammengefasst .

In den Bielefelder Krankenhäusern werden 121 Coronapatienten behandelt, 39 davon auf einer Intensivstation und 20 auch unter Beatmung (Stand Dienstag).

Deutschlandweit meldet das Robert-Koch-Institut am Mittwoch 27.728 Neuinfektionen, 6.913 mehr als am Mittwoch der Vorwoche.