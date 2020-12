In der Altstadt wurde einem Bosnier (38) aus Detmold ins Bein geschossen. Die Hintergründe sind unklar, der oder die Täter auf der Flucht. Nur fünf Tage später dann die nächste Bluttat in Minden. Ein 18-Jähriger sitzt in U-Haft, weil er am 11. Dezember am Busbahnhof ei­nen 17-Jährigen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Verdächtige, ein Deutsch-Türke, wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Mann hatte sich mit dem Opfer, Polizeiangaben zufolge ein Iraker, zu einer Aussprache getroffen.

Eine 33-jährige Frau wurde am vorigen Samstag in Löhne von ihrem Schwager (48) erschossen. Der von Verwandten überwältigte Tatverdächtige soll lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben. Hintergrund des Konflikts in einer albanischen Familie soll die Trennung des mutmaßlichen Pistolenschützen von seiner Frau sein.

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt seit Sonntag eine Mordkommission im lippischen Blomberg. Dort entdeckte ein Zeuge eine männliche Leiche in einem Waldstück. Die Identität des Toten, der laut Rechtsmedizin Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, war zunächst unbekannt.