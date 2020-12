(WB). Ein Weihnachten ohne Kirchgang – was vor Jahresfrist für viele Bielefelder noch undenkbar schien, wird in diesem Corona-Jahr zumindest für die evangelischen Christen Realität. Der Kirchenkreis Bielefeld hat beschlossen, die Gemeinden in Bielefeld aufzufordern, bis zum 10. Januar keine Gottesdienste oder andere Versammlungen durchzuführen. Die Entscheidungshoheit über alle Gottesdienstangebote liege jedoch nach der Ordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen bei jeder Gemeinde und seinem gewählten Leitungsgremium, dem Presbyterium, erläutert Superintendent Christian Bald. Er geht jedoch davon aus, dass die Gemeinden der Empfehlung des Kirchenkreises folgen werden. Die Gläubigen sind aufgefordert, von Online-Angeboten speziell an den Festtagen Gebrauch zu machen.

Die katholische Kirche wird hingegen zunächst an 23-Uhr-Gottesdiensten an Heiligabend und an den Messfeiern an den Weihnachtstagen wie auch an den übrigen geplanten Gottesdiensten in den kommenden Wochen festhalten. Die Outdoor-Formate an Heiligabend hingegen entfallen. „Wir vertrauen darauf, dass sich die Teilnehmer vernünftig verhalten, die Gemeinden hätten schon in der Vergangenheit tragfähige Hygienekonzepte erarbeitet,“ so Dechant Norbert Nacke. Darüber sei jedoch „das letzte Wort noch nicht gesprochen.“ Man werde die Inzidenzwerte beobachten und dementsprechend entscheiden.

„Es ist uns bewusst, dass es ganz viel Enttäuschung geben wird,“ glaubt Superintendent Christian Bald. So hatten sich für die 120 Angebote der evangelischen Kirchengemeinden in Bielefeld an den Weihnachtstagen bereits 7000 Personen angemeldet. Die Entscheidung, alles abzusagen, habe man sich nicht leicht gemacht, so Bald. „Wir haben im besten Sinne gerungen.“ Man habe jedoch angesichts der steigenden Infektionszahlen keine andere Möglichkeit gesehen.