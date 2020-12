Die Entscheidungshoheit über alle Gottesdienstangebote liege jedoch nach der Ordnung der Evangelischen Kirche von Westfalen bei jeder Gemeinde und seinem gewählten Leitungsgremium, dem Presbyterium, erläutert Superintendent Christian Bald. Er geht jedoch davon aus, dass die Gemeinden der Empfehlung des Kirchenkreises folgen werden. Die Gläubigen sind aufgefordert, von Online-Angeboten speziell an den Festtagen regen Gebrauch zu machen.

Die katholische Kirche wird hingegen zunächst an 23-Uhr-Gottesdiensten an Heiligabend und an den Messfeiern an den Weihnachtstagen wie auch an den übrigen geplanten Gottesdiensten in den kommenden Wochen festhalten. Die Outdoor-Formate an Heiligabend hingegen entfallen. „Wir vertrauen darauf, dass sich die Teilnehmer vernünftig verhalten, die Gemeinden hätten schon in der Vergangenheit tragfähige Hygienekonzepte erarbeitet,“ so Dechant Norbert Nacke. Darüber sei jedoch „das letzte Wort noch nicht gesprochen.“ Man werde die Inzidenzwerte beobachten und dementsprechend entscheiden.

„Es ist uns bewusst, dass es ganz viel Enttäuschung geben wird,“ glaubt Superintendent Christian Bald. So hatten sich für die 120 Angebote der evangelischen Kirchengemeinden in Bielefeld an den Weihnachtstagen bereits 7000 Menschen angemeldet. Die Entscheidung, alles abzusagen, habe man sich nicht leicht gemacht, so Bald. „Wir haben im besten Sinne gerungen.“ Man habe jedoch angesichts der steigenden Infektionszahlen keine andere Möglichkeit gesehen. Zwar hätten die Gemeinden gute Hygienekonzepte ausgearbeitet, es gebe jedoch bei den Gottesdiensten immer auch ein „Davor“ und Danach“, wenn sich die Besucher begrüßten oder mit miteinander sprechen würden. „Das kann man nicht ausschließen.“

Noch weitere Aufgaben des Hygieneschutzes auf die Gemeinden zu übertragen sei einfach nicht mehr möglich, erklärt der Superintendent. „Wir kommen an eine Grenze des Zumutbaren, was wir leisten können.“ Bald sieht dies jedoch nicht als Kapitulation vor dem Virus. „Wir ziehen uns als evangelische Kirche nicht zurück.“ Die Gotteshäuser blieben geöffnet, es werde eine verstärkte Seelsorgepräsenz geben. Und die Gläubigen ruft er auf, auf die zahlreichen Online-Formate, die jetzt entstünden und „sehr kreativ“ seien, auszuweichen.

Im Kirchenkreis Gütersloh, dem die Gemeinden im Bielefelder Süden angeschlossen sind, wird derzeit noch mit den Presbyterien der Gemeinden beraten, ob Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden können. Eine Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Präses Annette Kurschus hatte als Oberhaupt der Evangelischen Kirche von Westfalen am Dienstagabend den Kirchenkreisen in Westfalen dringend empfohlen, bis zum 10. Januar auf Präsenzgottesdienste zu verzichten.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Kirchengemeinden Stieghorst-Hillegossen und Altstadt Nicolai ihre Weihnachtsgottesdienste abgesagt.