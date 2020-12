119 Neuinfektionen am Donnerstag in Bielefeld

Bielefeld (WB/abe) -

Für ganz Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut am Donnerstag 26.923 Neuinfektionen, 3.244 mehr als am Donnerstag der Vorwoche. In Bielefeld sind weitere zwei Menschen mit Corona gestorben sowie am Donnerstag 119 Neuinfektionen gemeldet worden.