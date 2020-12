Gerichtssprecher Guiskard Eisenberg gibt folgende Maßnahmen bekannt:

• Der Publikumsverkehr wird auf das Nötigste beschränkt. Das Gerichtsgebäude ist nur bei dringenden Anliegen, wie etwa die Teilnahme an Gerichtsverfahren, aufzusuchen. Alle schriftlichen Anträge, die bisher persönlich abgegeben worden sind, sollen per Post oder Telefax übersandt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Von persönlichen Vorsprachen soll nach Möglichkeit abgesehen werden.

• Ob und wann Gerichtstermine stattfinden oder auch ein Aufschub möglich ist, entscheiden die jeweils zuständigen Richterinnen und Richter in richterlicher Unabhängigkeit. Zum Schutz vor Neuinfizierungen ist in vielen Fällen mit der Verlegung eines nicht notwendigen Termins oder der Anwendung der Videokonferenztechnik zu rechnen. Maßgeblich ist die Entscheidung im jeweiligen Einzelfall. Sie wird den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt.

Informationen zu konkreten Terminen können auch der Rubrik „Sitzungstermine“ auf der Webseite des Landgerichts entnommen werden.

• Gerichtsverhandlungen bleiben dort, wo es die Prozessordnung so vorsieht, weiterhin öffentlich.

Keinen Zutritt zum Gebäude erhalten allerdings Besucher, die Symptome einer Corona Erkrankung zeigen oder innerhalb der letzten 12 Tage persönlich Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hatten. Personen, die unter behördlich angeordneter Quarantäne stehen, ist das Betreten des Gerichtsgebäudes prinzipiell nicht gestattet.

Nach den örtlichen Verhältnissen wird die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer beschränkt werden, um eine Ansteckungsgefahr im Publikumsbereich zu reduzieren.

• Besucher müssen im Rahmen der Einlasskontrollen zur Risikoeinschätzung eine schriftliche Selbstauskunft abgeben.

• Auf dem Gelände des Landgerichts sowie im Gerichtsgebäude gilt die Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern.

• In allen öffentlich zugänglichen Bereichen des Landgerichts ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen (Maskenpflicht). Das gilt insbesondere für den Eingangsbereich, die Halle, die Wartebereiche, Aufzüge, Treppenhäuser, Flure und die Kantine (außerhalb des Sitzplatzes). Bei der Einlasskontrolle ist ein entsprechender Schutz auf Aufforderung abzunehmen. In den Sitzungen gelten die Anordnungen der Vorsitzenden.

• Die Funktionsfähigkeit der Justiz für das rechtssuchende Publikum und die Erreichbarkeit während der Dienstzeiten – insbesondere für Nachfragen der Verfahrensbevollmächtigten und Beteiligten – bleiben in jedem Fall sichergestellt.

• Die Gerichtskantine ist für den Publikumsverkehr nur für den Außer-Haus-Verkauf geöffnet.

• Für Publikum ist der Zutritt zu den Büroräumen weiterhin gesperrt.

• Die Bibliothek ist bis auf weiteres für die Öffentlichkeit geschlossen. Es ist nur die Ausleihe von Medien und dies nur zur Bearbeitung und Vorbereitung von termingebundenen Prüfungsleistungen zulässig.

Diese Regelungen gelten zunächst bis zum 10. Januar nächsten Jahres.