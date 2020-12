Zwei neue Ofenstraßen fürs Krematorium

Diese Beanspruchung belaste sowohl die Anlage als auch das Personal, heißt es in einem Bericht der Verwaltung an die Politik. So kam es 2016 zu einer fast gleichzeitigen Havarie von zwei der drei Öfen, die wochenlang ausfielen. Und auch im regulären Betrieb mit drei Öfen wird zumeist rund um die Uhr in drei Schichten gearbeitet, „von sonntags 22 Uhr bis freitags 22.30 Uhr“, sagt Hans-Jörg Krauß, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft, die zu 49 Prozent der Stadt Bielefeld, zu 51 Prozent der privaten Friedhofsdienst GmbH gehört. Eigentlich wäre das Aufkommen an Einäscherungen mit durchschnittlich 45 am Tag zu schaffen, sagt Krauß. Aber es gebe Zeiten mit einem höheren Aufkommen. Das sei bislang nur durch zusätzliche Schichten an Samstagen zu bewältigen. Eingeäschert würden Verstorbene nicht nur aus Bielefeld, sondern aus ganz OWL und angrenzenden Regionen.

In einem Anbau sollen jetzt zwei weitere Öfen für Entlastung sorgen. 3,5 Millionen Euro investiert die Stadt Bielefeld, der das Krematorium gehört und die es an die Betriebsgesellschaft verpachtet hat, ins neue Gebäude und die Technik, die neben den Öfen vor allem aus der Abgasreinigungsanlage besteht. Ziel ist es, sagt Hans-Jörg Krauß, die Öfen dann nicht mehr unter Volllast zu fahren und das Aufkommen mit zwei Arbeitsschichten bewältigen zu können.

Die ersten Aufträge für die Erweiterung seien jetzt vergeben, sagt Gertrud Gertsen vom städtischen Umweltbetrieb, Geschäftsführerin der städtischen Besitzgesellschaft. Im Januar sollen die vorbereitenden Arbeiten beginnen, vor allem die Planer sind dann am Werk, bevor 2022 die eigentlichen Bauarbeiten starten und die zwei neuen Ofenstraßen Anfang 2023 in Betrieb gehen.

Optisch soll sich der Neubau dem bestehenden Gebäude anpassen. Neben den beiden Öfen sollen Lagerräume entstehen, ebenso ein Abschiedsraum für Angehörige, die die Einäscherung begleiten wollen. „Das wird in manchen Kulturkreisen so gewünscht“, sagt Hans-Jörg Krauß.

Ein großes Bauschild am Krematorium kündigt die Erweiterung bereits an. Angehörige der auf dem angrenzenden Gräberfeld Bestatteten seien bereits informiert, sagt Krauß. Zu Umbettungen komme es infolge der Erweiterung aber nicht.

Bevor der 10 mal 33 Meter messende Anbau errichtet werden kann, muss ein so genanntes Rückkühlwerk verlegt werden. Die Anlage wandelt Wärme in Kälte um, die im Betrieb des Krematoriums ebenfalls benötigt wird, dem Neubau aber im Wege steht. Damit die Erweiterung im laufenden Betrieb des Krematoriums erfolgen könne, müsse die Anlage vor Baubeginn an anderer Stelle aufgebaut werden.

Das Personal muss Hans-Jörg Krauß zufolge durch die Erweiterung nicht aufgestockt werden, weil künftig die Nachtschicht entfalle. 19 Mitarbeiter sind aktuell in der Betriebsgesellschaft beschäftigt.