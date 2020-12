Gegen 18.20 Uhr fiel einem 46-Jährigen auf dem Ostring in Fahrtrichtung Lagesche Straße ein vor ihm fahrender Wagen auf. Der BMW-Fahrer fuhr Schlangenlinien und dabei immer wieder über den Mittelstreifen und Standstreifen. Noch vor Erreichen der Bechterdisser Straße fuhr der BMW dabei bei unverminderter Geschwindigkeit auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs.

Der entgegenkommende Lastwagen wich dem Wagen nach rechts auf den Seitenstreifen und zum Teil in den Graben aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch die weitere Fahrt bis zur Detmolder Straße in Richtung stadteinwärts ging es weiter in Schlangenlinie.

Der Zeuge folgte dem BMW-Fahrer und überholte ihn in Höhe der Stieghorster Straße. Mit eingeschalteten Warnblinklicht setzte er sich mit seinem Wagen vor die Limousine und bremste langsam herunter, bis beide Fahrzeuge standen. Der 46-Jährige ging zu dem BMW, forderte den Fahrer auf, an die Seite zu fahren und teilte ihm mit, dass er die Polizei gerufen habe.

Der 58-jährige Fahrer aus Bielefeld äußerte gegenüber den Streifenpolizisten, dass er lediglich einen Sekundenschlaf gehabt hätte. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ist eingeleitet.