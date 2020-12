Bielefeld -

Eine Pistenraupe, wie man sie sonst aus einem Skigebiet kennt, in Bielefeld? Gibt‘s doch gar nicht! Gibt‘s doch! Genauer gesagt in Bielefeld-Ummeln. Dort hat die Firma Heiler, Spezialist für Sportplatzbau, am Unternehmenssitz in der Bokelstraße eine Pistenraupe aufgestellt und weihnachtlich mit einer Lichterkette geschmückt.