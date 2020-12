Die Einkaufsmeilen im Lockdown

Die Bahnhofstraße bietet am Donnerstag zur Mittagszeit ein Bild eher wie an einem Sonntag. Nur vereinzelt sind Menschen unterwegs, die die wenigen offenen Geschäfte ansteuern: Bei Karstadt ist zwar der Haupteingang geöffnet, aber nur für Kunden, die die Lebensmittelabteilung, den Zeitschriftenstand, den Bäckereitresen oder den Abholschalter für Bestellungen ansteuern wollen. Auch das Loom hat geöffnet, die meisten Läden darin bleiben aber zu. Wie überall im Land sind es unter anderem die Drogerien, die öffnen dürfen, Apotheken und Lebensmittelläden, zu denen im Loom offensichtlich auch ein Teeladen gehört. Wo trotz der Schließung Licht hinterm Schaufenster brennt und Mitarbeiter unterwegs sind, wird der Lockdown genutzt, um aufzuräumen, Ware zu sichten und zu sortieren.

Mehr los ist in der Altstadt. Auch dort haben Optiker, Bäcker und Konditoreien, Lebensmittelläden und Drogerien regulär geöffnet. Andere Geschäfte haben Schilder in die Fenster gehängt. „Wir sind für Sie da“, ist zu lesen. Konkret heißt das: Sie nutzen alle Kanäle, um Kunden auch außerhalb des Geschäfts zu beraten und Bestellungen entgegen zu nehmen, auf Internetseiten, per E-Mail, WhatsApp, Telefon und in Sozialen Netzwerken. Denn das so genannte „Click & Collect“, also das Bestellen und Abholen vor Ort, bleibt erlaubt. Bei Rüter Schreibkultur und Butlers beispielsweise stehen dazu Tische in der Eingangstür, an denen Ware kontaktlos übergeben und bezahlt werden kann. „Das wird bei uns gut genutzt. Die Kunden sind dafür sehr dankbar“, sagt Christina Rüter. In anderen Geschäften ist ein Weg durch den Laden bis zur Kasse vom ansonsten unzugänglichen Sortiment abgeteilt, viele bieten zudem die Lieferung nach Hause an.

Erstaunlich viel los ist an der Brackweder Hauptstraße, obwohl auch dort Mode- und andere Geschäfte geschlossen bleiben. „Das hat uns auch überrascht“, sagt Gina Just, Inhaberin der Buchhandlung Klack. Aber Brackwedes Einkaufsmeile hat auf kurzer Distanz viele Geschäfte und Unternehmen, die öffnen dürfen: alleine fünf Bankfilialen, etliche Bäckereien, Apotheken, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Fleischer und ein Blumengeschäft. Die Buchhandlung gehört nicht dazu, aber auch Klack liefert bestellte Bücher aus, Kunden können die Ware auch an einem Tisch vor der Eingangstür abholen. Dazu hat Gina Just eine Funkklingel angebracht und Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Viele Regelungen zum Lockdown sind indes unübersichtlich. So darf in Brackwede Schreibwaren Bröker öffnen, weil das Geschäft auch Zeitungen verkauft und Postagentur ist. „Ich darf auch Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen“, sagt Inhaber Frank Becker. Dazu gehören aus seiner Sicht Aktenordner oder Schreibhefte, Büroausstattung wiederum nicht.

Die Drogerie Müller in der Bahnhofstraße darf als Drogerie öffnen, ist zugleich aber auch Spielwarenhändler, verkauft CDs und DVDs. Während Elektronik-Fachmärkte schließen müssen, haben Supermärkte Fernseher und andere Elektroartikel weiter im Sortiment. Die Parfümerie Wolf bleibt geöffnet, weil das Geschäft auch als Drogerie eingetragen ist, wie Inhaber Alexander Wolf erklärt.

Dass Regelungen zum Lockdown eingehalten werden, darauf hat das Ordnungsamt einen Blick. Die Präsenz der Ordnungskräfte in den Einkaufsmeilen ist sichtlich groß. Aber Verstöße habe es im Einzelhandel bislang nicht gegeben, sagt Stadtsprecherin Margit Schulte Döinghaus und verweist auf einige Regeln: So dürfen Geschäfte, wenn sie denn öffnen dürfen, auch ihr gesamtes Sortiment anbieten, also eine Drogerie etwa auch Spielwaren. Wo Läden, die schließen mussten, das erlaubte „Click & Collect“ betreiben, müssen sie die Abholung außerhalb des Geschäfts organisieren. Schulte Döinghaus: „Nach unserer Interpretation darf der Laden nicht vom Kunden betreten werden. Weder zum Abholen, noch zum Bezahlen.“