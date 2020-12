Mobile Impfungen starten nach Weihnachten

Bielefeld (WB). -

Das Land NRW hat angekündigt, dass nach Weihnachten die Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen sowie dortige Beschäftigte geimpft werden können. Dies geschieht mit mobilen Teams direkt in den Einrichtungen in ganz NRW. In Bielefeld soll es am Sonntag, 27. Dezember, losgehen. Termine im Bielefelder Impfzentrum wird es vorerst nicht geben.