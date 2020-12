Eigener Weg zum Bonus

100 Millionen Euro hat der Bund für die Bonuszahlungen zur Verfügung gestellt, die Länder konnten noch einmal aufstocken. Weil das nicht reichte, um den Einmalbonus flächendeckend zu zahlen, habe man einen Verteilungsschlüssel formuliert, erklärt Klinikum-Geschäftsführer Michael Ackermann: „Danach müssen große Kliniken mit mehr als 500 Betten zwischen 1. Januar und 31. Mai mindestens 50 Corona-Patienten stationär behandelt und entlassen haben. Bei kleineren Häusern sind es 20 Corona-Patienten.“ Die Zahl von 50 hat das Klinikum Bielefeld knapp nicht erreicht, da zwar 50 Patienten behandelt wurden, aber nur 49 entlassen werden konnten.

Die Betriebsleitung habe deshalb entschieden, eine eigene Lösung zu finden und Mitarbeitern der Pflege in den besonders belasteten Bereichen der ersten Pandemie-Phase einen steuerfreien Bonus zukommen zu lassen. Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von mehr als 70 Prozent erhalten einmalig 200 Euro, Mitarbeiter mit einem niedrigeren Stellenanteil bekommen einmalig 150 Euro. „Dies gilt an allen drei Standorten für Covid-19-nahe Versorgungsbereiche des Klinikums in Bielefeld und Halle“, sagt Ackermann, der die Entscheidung mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Wolfgang Schmidt-Barzynski und Pflegedirektorin Christiane Höbig traf.

„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, und oft ergeben sich gerade in der Krise ganz neue Ideen“, sagt Ackermann. In diesem Fall war die Idee eine Kooperation mit dem DSC Arminia Bielefeld. Unter dem Motto „Fußball unterstützt #alltagshelden“ sind original signierte #alltagshelden-Trikots von Arminia-Profis zugunsten der Krankenhausmitarbeiter in einer Online-Auktion versteigert worden.

„Dabei handelte es sich natürlich nicht um irgendwelche Trikots, sondern um handsignierte Unikate des DSC Arminia Bielefeld aus einer der erfolgreichsten Spielzeiten der jüngeren Vereinsgeschichte, der Aufstiegssaison,“ betont Ackermann. Der Traditionsverein habe so seine Solidarität gezeigt gegenüber den Mitarbeitern, die sich in besonderem Maße für die Gesundheit der Menschen einsetzen. Die Betriebsleitung des Klinikums hat die bei der Auktion erzielte Summe von 10.000 Euro noch aufgestockt, um die Prämie zu erreichen – als Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der besonders belasteten Pflegebereiche für ihr Engagement während der ersten Phase der Pandemie.