Am Freitag 101 neue Coronafälle

675 Infektionen in einer Woche in Bielefeld

Bielefeld (WB/abe) -

In Bielefeld werden ab Sonntag, 27. Dezember, die ersten Menschen geimpft. Zunächst sollen die Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen sowie dortige Beschäftigte den Wirkstoff erhalten. Termine im Bielefelder Impfzentrum wird es vorerst nicht geben. Am Freitag werden unterdessen 101 neue Coronafälle in Bielefeld gemeldet.