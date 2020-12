Ladendieb betrinkt sich am Tatort mit Whisky

Bielefeld (WB). -

Ladendetektive haben am Donnerstagnachmittag in einem Warenhaus einen stark alkoholisierten Dieb gestellt und die Polizei alarmiert. Der Täter, ein 42-jähriger Mann, wurde in ein Krankenhaus gebracht, weil er zu viel Alkohol getrunken hatte.