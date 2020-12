Zwei mutmaßliche Autodiebe sind in die Radarfalle am Bielefelder Berg getappt. Die zuständige Polizei in Essen hat nun Bilder aus der Kamera veröffentlicht, um Hinweise zur Identität der Männer zu bekommen.

Der Diebstahl ereignete sich Anfang Juli an der Haedenkampstraße in Essen. Vom Gelände eines Autohandels wurde damals ein Fiat Ducato gestohlen.

Bei ihrer Flucht Richtung Norden gerieten die mutmaßlichen Diebe auf der A2 am Bielefelder Berg in eine Radarfalle. Später konnte das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Salzgitter gefunden und sichergestellt werden.

Mit der Veröffentlichung der Bilder aus der Kamera erhofft sich die Ermittlerin Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Männern. Hinweise nimmt die Polizei in Essen unter Tel. 0201/829-0 entgegen.