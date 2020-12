Solardächer fallen aus der Förderung

Rund 500 Eigentümer in Bielefeld sind davon betroffen, sagt Holger Mengedodt, Geschäftsbereichsleiter Markt und Kunde bei den Stadtwerken. Sie gehörten zu den ersten, die auf ihren Ein- oder Zweifamilienhäusern Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von bis zu sieben Kilowatt installieren ließen und von der Einspeisevergütung profitierten: Etwa 55 Cent pro Kilowattstunde waren gesetzlich für 20 Jahre garantiert. So lange musste der Netzbetreiber, in Bielefeld die Stadtwerke, den Strom annehmen. Mit Ablauf der 20 Jahre wurden die Verträge mit den Anlagenbesitzern zwangsläufig gekündigt.

Weil Solaranlagen dieser Art 25 Jahre und länger halten, können sie aus technischer Sicht weiterbetrieben werden. Bis jetzt war aber unklar, ob sich das auch wirtschaftlich lohnt. Denn mit Ablauf der 20 Jahre gilt für sie die neue Einspeisevergütung, die von Januar an bei nur noch rund 3 Cent pro Kilowattstunde liegt.

Für die Eigentümer gebe es mehrere Probleme, sagt Holger Mengedodt: So sind diese frühen Anlagen so ausgelegt, dass sie den erzeugten Strom komplett ins Netz einspeisen – weshalb möglichst viel Dachfläche damit belegt wurde –, während neuere Anlagen vor allem den Bedarf des eigenen Haushalts decken, daher oft auch Stromspeicher mit eingebaut werden, und nur der Rest ins Netz abgeführt wird. Altanlagenbesitzer müssen also ihren Strom vom Anbieter im vollen Umfang beziehen, dafür den aktuellen Preis von 25 bis 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, während sie für die eingespeiste Energie kaum etwas bekommen. Um zumindest einen Teil des Stroms vom eigenen Dach selbst nutzen zu können, sind Umbauten nötig. Schwerwiegender waren Mengedodt zufolge aber bis jetzt die Vorschriften, dass jede Altanlage mit einer neuen Messeinrichtung und einer Fernsteuerung für den Netzbetreiber ausgestattet werden sollte. Die Kosten wären so hoch, dass der Weiterbetrieb nicht mehr wirtschaftlich wäre. Das gelte seit Freitag aber nicht mehr, weil der Bundesrat das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) neu gefasst habe. „Die Umbauten sind jetzt nicht mehr vorgeschrieben“, so Holger Mengedodt.

Den Eigentümern empfiehlt er dennoch eine technische Änderung durch einen Installateur: Die Photovoltaikanlage sollte so verändert werden, dass der Eigenbedarf an Strom zu einem Großteil aus der eigenen Anlage gedeckt und so die eigenen Stromkosten gesenkt werden. Denn darin liege der größte wirtschaftliche Nutzen. „Eigenverbrauch ergibt einen Sinn“, sagt Mengedodt. Sie einfach vom Netz zu nehmen, „wäre kontraproduktiv aus Sicht des Klimawandels und der Energiewende“.

Immerhin: Die Besitzer dieser frühen Anlagen haben über 20 Jahre von einer noch hohen Einspeisevergütung profitiert. „Außerdem gab es für viele eine Förderung von den Stadtwerken.“ Das Versorgungsunternehmen arbeitet jetzt daran, fürs Internet einen „Lösungsfinder“ zu entwickeln, in dem sich Betroffene informieren und die für sie beste Variante eines Weiterbetriebs herausfinden können. Zumal die Zahl der Betroffenen steigt, denn von jetzt an fallen Jahr für Jahr Anlagenbetreiber aus der 20-jährigen Preisbindung für die Einspeisevergütung heraus – zunehmend auch die Betreiber sehr viel größerer Photovoltaikanlagen.

Schon zum Jahreswechsel sind auch die Stadtwerke selbst betroffen, wie Holger Mengedodt sagt. Denn vor 20 Jahren hat das Versorgungsunternehmen auf dem Dach der Schüco-Arena eine Anlage mit einer Leistung von 100 Kilowatt gebaut. Man sei nun mit dem DSC Arminia im Gespräch, auch diese Anlage so umzubauen, dass der Strom direkt auf der Alm wieder verbraucht wird, statt ihn weiter komplett ans Netz abzugeben.