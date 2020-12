Scheune in Flammen

Feuerwehreinsatz an der Eisenstraße in Bielefeld – Autofahrer sehen Feuerschein von der A 33

Bielefeld (WB) -

Eine alte Scheune ist am Samstagmorgen in Bielefeld-Quelle in Brand geraten. Mehrere Autofahrer von der nahen Autobahn 33 und Anwohner, deren Stromversorgung ausgefallen war, alarmierten die Feuerwehr um kurz nach Mitternacht zur Eisenstraße. Bei dem Dachstuhlbrand der Scheune, die von der Straße abgelegen war, wurde niemand verletzt.