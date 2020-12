Bielefeld (WB/abe) -

Deutschlandweit meldet das Robert-Koch-Institut am Samstag 31.300 Neuinfektionen, 2.862 mehr als am Samstag der Vorwoche. In Bielefeld ist ein weiterer Mensch mit Corona gestorben. Außerdem werden am Samstag 118 Neuinfektionen gemeldet.