Die Radfahrerin aus Bielefeld befuhr gegen 20.15 Uhr den rechtsseitigen Radweg der Apfelstraße in Richtung Sudbrackstraße, von der Jöllenbecker Straße kommend. Ein 35-jähriger Seat-Fahrer aus Minden befuhr die Apfelstraße in gleicher Richtung.

In Höhe des Rewe-Marktes beabsichtigte der Pkw-Fahrer, nach rechts auf den Parkplatz abzubiegen. Dabei beachtete der Pkw-Fahrer laut Polizeibericht nicht den Vorrang der Radfahrerin. Auf dem Radweg kam es zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer.

Die 39-Jährige trug einen Helm. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde sie in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.