Seit Beginn der Pandemie sind nun 6.370 Coronafälle in Bielefeld registriert worden, 673 davon in den vergangenen sieben Tagen.

67 Menschen in Bielefeld sind bislang mit oder an dem Virus verstorben. Am Samstag hatte die Stadt Bielefeld einen 60-jährigen Mann gemeldet, der im Zusammenhang mit Corona verstorben ist.

Deutschlandweit meldet das Robert-Koch-Institut am Sonntag 22.771 Neuinfektionen, 2.571 mehr als am Sonntag der Vorwoche.