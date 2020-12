Pflegemangel in Psychiatrie

Die psychiatrischen Krankenhäuser in Deutschland leiden unter einer massiven Unterversorgung an psychiatrischen Pflegekräften. Das geht aus einer Studie hervor, die die Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld-Bethel im Auftrag der Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie (BFLK) durchführte.