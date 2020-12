RKI meldet am Dienstag fünf weitere Tote

Inzidentwert sinkt aber in Bielefeld

Bielefeld (WB/abe) -

Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag fünf weitere Todesfälle mit Corona in Bielefeld gemeldet. Somit sind 73 Menschen in Verbindung mit dem Virus verstorben.