Bierhähne sprudeln doch bei Möller

Ravensberger Brauerei wird mit Projektentwickler einig und bleibt in Bielefeld

Bielefeld -

Eine überraschende Wendung in ihrer langfristigen Planung vermeldet die Ravensberger Brauerei („Flutlicht“-Bier): Das mit seiner Verwaltung im Bielefelder Stadtteil Brackwede ansässige Unternehmen, das bislang ohne eigene Brautechnik auskommt und seine Biere bei Westheimer in Marsberg herstellen lässt, zieht nun doch nicht an die Herforder Straße 285.