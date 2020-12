Einbruch in italienischem Restaurant geplant?

Bielefeld (WB) -

Am frühen Dienstagmorgen stießen Streifenbeamte an der Waldhofstraße in Bielefeld auf zwei Männer, die plötzlich zwischen einer Häuserzeile auftauchten. Beim Anblick des Streifenwagens entfernte sich ein Mann sofort auf seinem Fahrrad. Bei dem anderen entdeckten die Polizisten Einbruchwerkzeuge, die an einem nahegelegenen Restaurant eingesetzt worden sein könnten.