In einem Wohnhaus in Bielefeld hat es zum zweiten Mal in diesem Jahr gebrannt

Bielefeld (WB/cm) -

Bei einem Brand in einer Wohnung an der Beckhausstraße in Bielefeld sind am Dienstagabend eine Frau (61) und ihr Sohn leicht verletzt worden. Beide erlitten Rauchgasvergiftungen, nachdem in einer Küche ein Mülleimer Feuer gefangen hatte.