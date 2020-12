Bielefeld (WB). -

Kurioser Einsatz für Rettungskräfte und die Polizei am Mittwochmittag am Oberlohmannshof: Ein 59-jähriger, polizeibekannter Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatte während Wartungsarbeiten an einem Aufzugsschacht eine zunächst unbekannte Flüssigkeit durch die Tür laufen lassen. Zwei Arbeiter in dem Schacht wurden dabei verletzt.